Handball Champions League : THW Kiel siegt nach Leistungssteigerung bei Vardar Skopje

Zur Pause lagen die dezimierten „Zebras“ noch zurück, am Ende feierten sie einen 29:26-Erfolg und nehmen Kurs aufs Achtelfinale der Königsklasse.

Skopje | Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hat der dezimierte THW Kiel die Champions-League-Prüfung bei Vardar Skopje bestanden. Zur Pause lagen die zuletzt in drei Bundesliga-Spielen sieglosen „Zebras“ am Mittwochabend noch mit 10:13 hinten, am Ende feierten sie einen 29:26-Erfolg. Mit 9:3 Punkten sind die THW-Handballer auf Ku...

