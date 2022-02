DHB-Pokal : THW Kiel nach 26:24 über die Rhein-Neckar Löwen im Pokal-Halbfinale

Der THW Kiel steht nach dem Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen im Final Four. Trainer Filip Jicha war hinterher vor allem von der defensiven Leistung seiner Schützlinge angetan.

Mannheim | Der THW Kiel hat den Einzug ins Finalturnier im DHB-Pokal geschafft. Sonntagabend gewannen die „Zebras“ einen spannenden Fight bei den Rhein-Neckar Löwen mit 26:24 (12:13) und lösten als drittes Team das Ticket für das Final Four, das am 23. und 24. April zum letzten Mal in Hamburg steigt, bevor es nach Köln abwandert. Trainer Filip Jicha war hinterhe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.