Handball-Champions-League : THW Kiel gewinnt knapp gegen Elverum 31:30

Bester THW-Werfer vor 8532 Zuschauern in der Håkons Hall von Lillehammer war Sander Sagosen mit sechs Toren.

Kiel | Was für ein Kraftakt des THW Kiel. Der deutsche Handball-Rekordmeister besiegte in der Champions League Elverum Handball mit 31:30 (14:15). Und das in Abwesenheit von Cheftrainer Filip Jicha und seinem Assistenten Christian Sprenger. Weiterlesen: THW Kiel zittert sich zum Sieg gegen den Bergischen HC Beide weilten genauso wie Kreisläufer Hendrik Pekele...

