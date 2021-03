Auslaufender Vertrag : Oskar Sunnefeldt verlässt THW Kiel im Sommer

Der schwedische Rückraumspieler schließt sich dem Bundesliga-Rivalen SC DHfK Leipzig an.

Kiel | Oskar Sunnefeldt wird den Handball-Rekordmeister THW Kiel nach Ablauf seines Vertrages am Saisonende verlassen. Wie die Kieler am Montag weiter mitteilten, schließt sich der schwedische Rückraumspieler im Sommer dem Bundesliga-Rivalen SC DHfK Leipzig an. „Wir sind froh, dass wir Oskar nach dem langfristigen Ausfall von Nikola Bilyk für uns gewinnen...

