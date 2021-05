Bundesliga-Handball : Ab 20.30 Uhr im Liveticker: THW Kiel gegen MT Melsungen

Derzeit stehen die Kieler aufgrund des Torverhältnisses an der Tabellenspitze. Mit einem Sieg könnten sie vorlegen.

Kiel | Im regionalen Fernduell um die Deutsche Handballmeisterschaft mit der derzeit punktgleichen SG Flensburg-Handewitt kann der THW Kiel am Sonnabend ab 20.30 Uhr gegen MT Melsungen in eigener Halle vorlegen. Derzeit stehen die Kieler, die wie die SG aus der Champions League ausgeschieden ist, aufgrund des besseren Torverhältnisses an der Tabellenspitze. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.