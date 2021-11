Bundesliga-Liveticker : Jetzt live: THW Kiel empfängt den SC DHfK Leipzig

Zu Gast in Kiel ist der SC DHfK Leipzig, der den Zebras bislang nur selten vor größere Probleme stellte. Geling dem THW nach der Niederlage in Aalborg der Pflichtsieg? Das Spiel ab 16 Uhr im Liveticker.

Kiel | Bei sechs Verlustpunkten Rückstand auf Tabellenführer SC Magdeburg ist klar: Will der THW Kiel noch in Meisterrennen eingreifen, darf er sich keine weiteren Ausrutscher erlauben. Der Rekordmeister, der bisher alle Heimspiele gegen die Sachen gewinnen konnte, geht als klarer Favorit in das Spiel gegen die Sachsen. Verfolgen Sie das Sonntagsspiel, da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.