Handball Champions League : 32:30 – THW Kiel besiegt Vardar Skopje ohne große Probleme

Kiel | Die Handballer des THW Kiel halten den Kurs auf die direkte Viertelfinal-Qualifikation und gewannen am Donnerstagabend in der Champions League ihr Heimspiel gegen Vardar Skopje mit 32:30 (18:16). Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Filip Jicha eine weitgehend souveräne Leistung, auch wenn die „Zebras“ die Gäste aus Nordmazedonien am Ende bis au...

