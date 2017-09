25:29 (10:15) : THW Kiel kassiert in Melsungen zweite Saison-Niederlage

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

erstellt am 10.Sep.2017 | 14:34 Uhr

Der DHB-Pokalsieger kassierte mit dem 25:29 (10:15) bei der MT Melsungen die zweite Saison-Niederlage und hinkt den eigenen Ansprüchen damit schon frühzeitig in der Saison hinterher. Mit 4:4 Punkten fiel Kiel in der Tabelle hinter die Nordhessen (6:2) zurück, die in Michael Allendorf (7 Tore), Nationalspieler Julius Kühn und Lasse Mikkelsen (beide 6) ihre besten Werfer hatten. Für Kiel trafen Niclas Ekberg (7) und Lukas Nilsson (5) am häufigsten.

Tabellenführer nach dem vierten Spieltag bleibt die TSV Hannover-Burgdorf (8:0), die sich bei Aufsteiger TuS N-Lübbecke mit 25:21 durchsetzte. Mit-Aufsteiger Die Eulen Ludwigshafen feierte beim 24:20 gegen den TBV Lemgo den ersten Saisonsieg.