Hanball Bundesliga : THW Kiel feiert 27:21-Heimsieg über HC Erlangen

Der Rekordmeister hat in der Handball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie eingefahren.

von dpa

30. September 2018, 17:57 Uhr

Kiel | Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie gefeiert. Der Rekordmeister gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen den HC Erlangen 27:21 (12:7) und bleibt mit jetzt 10:4 Punkten Tabellen-Vierter. Erfolgreichster Werfer der „Zebras“ war Magnus Landin mit acht Treffern. Für die Franken erzielten Nico Büdel und Johannes Sellin jeweils vier Tore.

Nach dem überzeugenden 37:20 gegen die MT Melsungen tat sich der THW in der Anfangsphase gegen Erlangen zunächst schwer. Erst nach fünf Minuten erzielte Nikola Bilyk den ersten Treffer. Mit einem 5:0-Lauf setzte sich die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason auf 9:4 (17.) ab, blieb dann aber acht Minuten lang ohne einen weiteren Treffer.

Der THW Kiel übte mit einer sehr offensiven 3:2:1-Abwehr viel Druck auf die Erlanger aus, die mit langen Angriffen versuchten, das Tempospiel der Gastgeber zu verhindern. Das gelang über weite Strecken, aber am ungefährdeten Sieg der Kieler kamen keine Zweifel auf.

Eine starke Leistung zeigte HCE-Schlussmann Nikolas Katsigiannis, der am Ende 16 Paraden gegen seinen ehemaligen Club auf seinem Konto hatte. Dazu erzielte der 36-Jährige zwei Treffer, als die Kieler den Torwart für einen weiteren Feldspieler vom Feld genommen hatten.