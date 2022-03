Handball : THW-Coach Jicha nach Sieg in Zagreb ein „glücklicher Mensch“

Filip Jicha hat nach dem 28:27-Sieg der Handballer des THW Kiel in der Champions League beim HC Zagreb große Worte gewählt. „Heute bin ich ein stolzer Trainer und ein Mensch, der unglaublich glücklich ist, mit dieser Mannschaft meinen Beruf ausüben zu können“, sagte der 39 Jahre alte Tscheche im Anschluss an die Partie in Kroatien. „Es war ein harter Kampf, ein sehr physisches Spiel“, ergänzte der norwegische Siegtorschütze Harald Reinkind.

Durch den Erfolg überspringen die Kieler die Playoff-Runde und stehen direkt im Viertelfinale. Zwar hat die Europäische Handball-Föderation (EHF) noch immer nicht über die Wertung der ausstehenden Spiele des suspendierten Teams HC Brest aus Belarus entschieden. Doch sowohl bei kampflosen Niederlagen als auch bei Streichung aller Resultate der Belarusse...

