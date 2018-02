Handball-Bundesliga : Sieg für Flensburg: Melsungen macht es der SG leicht

SG Flensburg-Handewitt gewinnt mit 33:29. Holger Glandorf und Julius Kühn treffen jeweils elf Mal.

von hwk/jw

15. Februar 2018, 21:24 Uhr

Das Duell der Torjäger endete Unentschieden. Holger Glandorf und Julius Kühn trafen jeweils elf Mal. Die Punkte blieben aber in Flensburg. Die SG Flensburg-Handewitt bezwang in der Handball-Bundesliga die MT Melsungen mit 33:29 (17:16) und bleibt oben dran. „Wichtig war, dass wir die Punkte behalten haben – egal wer die Tore wirft“, sagte der überragende Glandorf. Seine Tore waren für Julius Kühn nur ein schwacher Trost: „Ich hätte lieber die Punkte mitgenommen.“

Dazu hätten die Nordhessen vor 6023 Zuschauern in der Flens-Arena eine aggressivere Deckung hinstellen müssen. Der Gast agierte in der Defensive weitgehend emotionslos, ohne den gewohnten Biss. Selbst die Müller-Brüder, wegen ihrer robusten Spielweise allseits gefürchtet, schienen auf „Friedensmission“. Damit war einer guten Flensburger Mannschaft nicht beizukommen. Zudem entschied Mattias Andersson nach mäßiger erster Hälfte das Duell der schwedischen Torhüter mit Johan Sjöstrand klar zu seinen Gunsten.

Am Ende brachte es der „alte Schwede“ von der Förde auf zwölf Paraden und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass sich die Gastgeber nach ausgeglichener erster Hälfte im zweiten Durchgang mit dem 22:19 (38.) – natürlich durch Holger Glandorf – erstmals auf drei Tore absetzten und diesen Vorsprung nicht mehr abgaben. MT-Trainer Michael Roth, der gestern seinen 56. Geburtstag feierte, forderte von seinen Mannen in einer Auszeit mehr Aggressivität in der Abwehr, „sonst haben wir hier keine Chance“. Doch seine Spieler beherzigten das nicht. Es schien so , als hätten sie am Nachmittag zu viel von der Geburtstagstorte genascht.

Die Nordhessen waren einfach zu langsam auf den Beinen, kamen fast immer einen Schritt zu spät. Tempo fehlte den Gästen vor allem auch in der Offensive. Dort avancierte Ex-Europameister Julius Kühn zum Alleinunterhalter. Alle anderen MT-Akteure hatte eine stabile SG-Abwehr im Griff – nur nicht den Rückraum-Hünen, der aus allen Lagen traf.

SG Flensburg-Handewitt: Andersson, Möller (bei einem Siebenmeter) – Karlsson, Glandorf (11), Mogensen, Svan (7), Wanne (2), Steinhauser (n.e.), Zachariassen (3), Toft Hansen, Gottfridsson (3), Lauge (3), Mahé (4/4), Röd.

MT Melsungen: Sjöstrand, Lenz (42.-53. Minute) – Maric, Kühn (11), Lemke, Golla (1), Reichmann (6/3), Mikkelsen (3), Danner (3), Ph. Müller, Boomhouwer (1), Allendorf (3), M. Müller (1), Haenen (n.e.), Langhans.

Schiedsrichter: Blümel/Loppaschewski (Berlin).

Zeitstrafen: 2:2. – Siebenmeter: 4:3. – Zuschauer: 6023.