SG Flensburg-Handewitt : Wischer-Girls: Zwischen Sexismus und einem Job im Rampenlicht

Frauen, die den Männern hinterherwischen? Die selbstbewussten Wischerinnen der SG Flensburg-Handewitt sind mehr als das.

von Marle Liebelt

29. Januar 2018, 19:25 Uhr

Sie sind weiblich, jung und schön. Ein weißer Rock und ein bauchfreies T-Shirt. Viel Platz bleibt da nicht für den Schriftzug von Orion. Ihre Aufgabe: Aufmerksam in der Ecke außerhalb des Spielfeldes das Spielgeschehen verfolgen. Ihr Einsatz beginnt, wenn einer der Männer auf dem Feld stürzt. Dann heißt es möglichst schnell und unauffällig, ohne die Männer bei ihrem Spiel zu behindern, den Schweiß vom Boden zu wischen und so schnell wie möglich wieder vom Spielfeld zu verschwinden.

Das Bild, das man von den Wischerinnen in der Halle der SG Flensburg-Handewitt bekommt, sollte jemanden, für den Sexismus kein Fremdwort ist, zumindest stutzig machen. Wer sind die Frauen mit den Wischern?

Sie gehören in Deutschland zur Königsklasse unter den Wischern und Wischerinnen. Das sagt zumindest ihr Chef, Jan Ipsen. Aber auch ein Blick auf den nationalen und internationalen Handball bestätigt die Annahme: Die Wischerinnen aus Flensburg werden gerne für Großevents gebucht. So wischen die Flensburgerinnen schon seit einigen Jahren bei den Final Fours der Champions League in Köln oder den National Final Four.

Die acht jungen Frauen scheinen ein eingespieltes Team zu sein. Auch unter den Schiedsrichtern gehören sie zu den beliebtesten, so Ipsen. Stehen sie in der „Hölle Nord“ für die SG am Parkett, stattet das Flensburger Erotikunternehmen Orion sie aus. „In so vielen Branchen gilt: „Sex sells“ - allerdings nicht in der Erotikbranche, wo so ein Motto eher platt und wenig erotisch wirkt“, erklärt Orions Pressesprecherin, Susanne Gahr. Allerdings gehe es für Orion nicht darum, die Wischerinnen als Sexobjekte darzustellen. Deshalb habe sich das Unternehmen bewusst für handelsübliche Sportbekleidung entschieden, die die Erotik auf elegante und ansprechende Art mit dem Handballsport verbinde. „Zumal Handball auch ein Familienevent ist, bei dem viele Kinder zuschauen.“

Die Wischerinnen bestätigen das. Sie mögen ihre Kleidung und fühlen sich wohl in ihr. „Man kann da auch nicht unter den Rock gucken oder so. Da sind Hosen eingearbeitet. Wir müssen uns beim Wischen ja auch etwas überbeugen“, sagt Nele. Außerdem haben die Wischerinnen Mitsprache bei der Wahl ihres Outfits. Sie fühlen sich wohl - darauf kommt es an.

Das Problem scheint auch weniger die Kleidung der Frauen zu sein, sondern vielmehr Männer und Frauen, die die Wischerinnen mit herablassenden und sexistischen Kommentaren degradieren. Kim-Lara musste sich schon einiges anhören. „Vor allem, wenn die Kommentare anonym sind. Manches geht echt gar nicht.“ Sie erinnert sich an einen Kommentar unter einem Bild, das über die Social Media App „Jodel“ gepostet wurde: „In deren Schloss steckten schon einige Schlüssel.“

Warum gibt es keine Wischer?

Anders als in anderen Vereinen, besteht das Flensburger Team ausschließlich aus Wischerinnen. Das liege allerdings nicht daran, dass Jan Ipsen nur Frauen für den Job einstellen will. Es haben sich einfach nie Männer auf den Job beworben, erklärt Jan Ipsen. Und auch sonst komme es nicht auf die Äußerlichkeiten an. „Sie sind selbstbewusst, handballbegeistert und hochkonzentriert.“ Und darauf kommt es an: Die Wischerinnen machen den Job neben dem Studium oder dem Beruf. Sie sollen natürlich Spaß am Handball haben. Aber Jubel und zu viele Emotionen sind in ihrem Job nicht angebracht. Aufmerksamkeit ist gefragt, um den Einsatz nicht zu verpassen. Ansonsten gibt es nur noch ein Einstellungskriterium: Sie müssen volljährig sein.

So wirklich ausschreiben musste Jan Ipsen die Stelle bislang nicht, wenn er neue Wischer oder Wischerinnen für sein Team gesucht hat. In den meisten Fällen hat sich das Team durch Kontakte erweitert oder die SG leitet Initiativbewerbungen an Jan Ipsen weiter.

Im Gespräch mit den Wischerinnen trifft man auf junge, selbstbewusste und aufgeschlossene Frauen. Ein sexistischer Beigeschmack bleibt jedoch. Sei es durch Statements wie: „Wir halten unseren Jungs die Platte sauber“ im Imagefilm. Oder wenn Orion von heißen Pfiffen, prallen Bällen und ganz viel Schweiß redet.