Handball-Champions-League : SG Flensburg-Handewitt schlägt Celje mit 33:28

Flensburg | Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den dritten Sieg in der Vorrunde der Champions League gefeiert. Die Norddeutschen bezwangen am Mittwoch in einer Neuauflage des Endspiels von 2004 den slowenischen Meister Celje Pivovarna Lasko mit 33:28 (16:15).

Bester Werfer der Flensburger, die mit 8:4 Punkten weiter Tabellendritter in der Vorrundengruppe B sind, war Lasse Svan mit sieben Toren. Für die Gäste erzielte Branko Vujovic neun Treffer.

Celje hielt trotz des Fehlens seines besten Werfers Ziga Mlakar über weite Strecken der Partie sehr gut mit. Auch die frühe Rote Karte gegen Abwehrchef Matic Suholeznik, der in der zweiten Minute Holger Glandorf im Gesicht getroffen hatte, machte die junge Mannschaft aus Slowenien nicht nervös. Den Flensburgern dagegen gab auch die zwischenzeitliche 15:12-Führung keine Sicherheit.

Mitte der zweiten Halbzeit lagen die Gäste noch mit 23:22 in Führung. Mit vier Treffern in Serie innerhalb von drei Minuten sorgten die Norddeutschen dann aber beim 26:23 (49.) für die Vorentscheidung und kamen zu einem schwer erarbeiteten Sieg. Bei der SG feierte Torhüter Kevin Möller nach einer Adduktorenverletzung sein Comeback. Nach der ersten Diagnose Ende Juni war noch von einer Zwangspause des Dänen bis zum Jahreswechsel ausgegangen worden.

