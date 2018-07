Neues Heimtrikot : Die Gegner der SG Flensburg-Handewitt sehen künftig rot

Auswärts spielt der Deutsche Meister in der kommenden Bundesliga-Saison in weiß.

von Jannik Schappert

17. Juli 2018, 13:33 Uhr

Flensburg | Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt tragen ihre Spiele in der Flens-Arena künftig in rot aus. Am Dienstag präsentierte der Deutsche Meister im Rahmen eines Media Days sein neues Heimtrikot, das zum ersten Mal seit der Bundesliga-Saison 2013/14 wieder diese Farbe hat. Auswärts läuft das Team von Maik Machulla in weiß auf, blaue Ärmel und rot aufgedruckte Elemente sorgen aber dafür, dass auch die anderen Vereinsfarben vertreten sind.

DAS NEUE SG HEIMTRIKOT FÜR DIE SAISON 2018/2019 -

ZUHAUSE WIEDER IN ROT!



Mit Stolz präsentieren wir Euch gemeinsam mit @ERIMA1900 heute das neue SG Heim- & Auswärtstrikot!



Was sagt Ihr zum neuen Dress unserer Jungs?#SGPower ❤ pic.twitter.com/pFOBMHFV8D — SG Fle-Ha (@SGFleHa) 17. Juli 2018

Am Tag nach dem Trainingsauftakt verbrachten die SG-Spieler viel Zeit vor der Kamera. Es galt, das Mannschaftsfoto, Portraitfotos und Videosequenzen für den neuen Einlauffilm einzutüten. Zahlreiche Trikots und Bälle mussten signiert werden, dazu standen eine Anzug-Anprobe und viele Gespräche mit Pressevertretern auf dem Programm.

Ab Mittwoch liegt der Schwerpunkt wieder auf Handball und körperlicher Fitness, die Flensburger reisen ins Trainingslager nach Schweden. 17 Spieler sind mit dabei, nur Neuzugang Gøran Johannsessen muss passen. Er wird am Donnerstag in Augsburg von einem Fußspezialisten am Sprunggelenk operiert.

