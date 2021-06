Fernduell um die Meisterschale : THW Kiel greift nach der Schale – SG Flensburg-Handewitt hofft auf Ausrutscher

Kommentar von Jannik Schappert Egal, wer am Sonntag Deutscher Meister wird: Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt und des THW Kiel sind Champions. Sie haben in dieser außergewöhnlichen Saison unter Corona-Bedingungen grandiosen Sport geboten. Als es im Oktober losging, war die einhellige Meinung, dass der Titelgewinner diesmal nicht mit unter zehn Minuspunkten davonkommt – von wegen! Konkurrenz im Meisterrennen? Nicht vorhanden. Der Rest der Liga? Ganz weit weg. Die Nordclubs marschierten vorneweg und bescheren den Handball-Fans in Schleswig-Holstein ein Finale mit der ultimativen Zuspitzung. Als Sportromantiker kann man sich nichts Schöneres wünschen.