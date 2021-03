SG Flensburg-Handewitt : Tabellenführer atmet auf: Weitere Spieler dürfen Quarantäne verlassen

Der am Donnerstag positiv getestete SG-Handballer wurde in den vergangenen Tagen ausschließlich negativ getestet.

Flensburg | Die Hoffnung der SG Flensburg-Handewitt, am kommenden Sonnabend das Derby gegen den THW Kiel spielen zu können, wächst. Auch die SG-Handballer, die am Donnerstag in einer Kleingruppe mit dem positiv auf das Coronavirus getesteten Nationalspieler trainiert hatten, dürfen die Quarantäne verlassen. Weiterlesen: Teil der Mannschaft muss in Quarantäne blei...

