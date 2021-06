SC Magdeburg zu Gast : Spitzenspiel mit Fans für die SG Flensburg-Handewitt

125 Zuschauer dürfen bei Duell des Tabellenzweiten mit dem European-League-Sieger Magdeburg dabei sein.

Flensburg | Die wenigen Zuschauer, die am Mittwoch um 19 Uhr erstmals seit mehr als sieben Monaten wieder in die Flens-Arena kommen dürfen, erleben gleich ein Spitzenspiel der Handball-Bundesliga. Die SG Flensburg-Handewitt trifft vor 125 Fans auf den Tabellendritten SC Magdeburg. Die Gäste spielen in der Meisterschaft zwar keine Rolle mehr, aber nach dem Sieg in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.