Handball-Bundesliga : So geht es nach dem Drama bei der SG Flensburg-Handewitt weiter

Bis zu elf SG-Spieler kämpfen in Tokio um Olympia-Medaillen. Die neue Bundesliga-Saison beginnt Anfang September.

Flensburg | Das Drama um den verpassten Titel in der Handball-Bundesliga müssen die Spieler und das Umfeld der SG Flensburg-Handewitt erst einmal verdauen. Mit einem Mannschaftsabend schloss der Vizemeister am Sonntag nach dem 38:26-Erfolg gegen Balingen, der durch Kiels Punktgewinn in Mannheim nur zu Platz zwei gereicht hat, die außergewöhnliche Saison 2020/21 ab...

