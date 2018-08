sh:z-Sportsommer : SG gegen THW: Der Handball-Klassiker im Livestream auf shz.de

Der amtierende deutsche Meister trifft auf den deutschen Rekordmeister. Das Spiel am Donnerstag ab 18.45 Uhr im Livestream.

von Oleg Strebos

07. August 2018, 16:08 Uhr

Neumünster | Mit einem echten Kracher in der Holstenhalle in Neumünster geht für die beiden Handball-Größen Schlewsig-Holsteins der Endspurt in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison los. Am Donnerstag, 9. August, trifft der amtierende deutsche Meister auf den Rekordmeister – die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel streiten sich dann in Neumünster um den „Flens-Cup“. Um 19 Uhr beginnt das Spiel, um 18.45 Uhr startet der Livestream auf shz.de.

Vor einem Jahr gewannen die Flensburger von Trainer Maik Machulla die erste Auflage der Veranstaltung in einem munteren Spiel vor rund 2800 Zuschauern mit 28:25 – und es folgte die Saison, die der SG ihren zweiten Meistertitel einbrachte. „Das war beste Werbung für den Handball“, resümierte Jürgen Muhl, stellv. sh:z-Chefredakteur und Organisator des Sportsommers, damals nach dem Nordduell in der Holstenhalle.

Die über viele Jahre erfolgsverwöhnten „Zebras“ – 20-facher deutscher Meister – blieben indes nicht nur in Neumünster, sondern auch im weiteren Verlauf der Spielzeit ohne Titel. Das soll jetzt nicht wieder passieren.

Am 18./19. August stehen die ersten beiden Runden im DHB-Pokal an. Das erste Ligaspiel bestreitet die SG am 25. August bei GWD Minden, der THW startet am 2. September bei den Eulen Ludwigshafen. Und schon am 8. September steigt in Flensburg am 4. Spieltag das Schleswig-Holstein-Derby in der Bundesliga. Beim „Flens-Cup“ können die beiden Schwergewichte also auch schon einmal die Form des Gegners überprüfen.