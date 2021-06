28:24 gegen Hannover-Burgdorf : SG Flensburg-Handewitt zieht mit Arbeitssieg am THW Kiel vorbei

Das Team von Maik Machulla übernimmt vorübergehend die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga – und sorgt sich um Simon Hald.

Flensburg | Viel Arbeit, viel Hektik und ein bisschen Zittern – dann war für die SG Flensburg-Handewitt der 28:24 (13:11)-Sieg gegen die TSV Hannover-Burgdorf geschafft und das 55. Heimspiel in Folge ohne Niederlage in der Handball-Bundesliga überstanden. Ebenso ein Schreckmoment in der 43. Minute: Da wälzte sich Simon Hald nach einem Zusammenstoß mit „Recken“- L...

