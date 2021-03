Handball-Champions-League : SG Flensburg-Handewitt will sich den Gruppensieg greifen

Zum Abschluss der Gruppenphase gastiert die SG Flensburg-Handewitt am Donnerstag beim punktgleichen Rivalen von Vive Kielce.

Flensburg | Sehr zeitig zum Showdown nach Polen: Entgegen der bisherigen Gepflogenheiten in dieser coronageplagten Saison reisten die Handballer der SG Flensburg-Handewitt bereits einen Tag vor einer Champions-League-Partie im Spielort an. Am Mittwochnachmittag ging es per Charterflieger von Sonderburg nach Krakau und anschließend per Bus nach Kielce, wo es am Don...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.