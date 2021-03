Vier Profis betroffen : SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel: Dänische Nationalspieler in Quarantäne

Drei SG-Spieler und THW-Star Niklas Landin befinden sich in häuslicher Isolation.

Flensburg/Kiel | Die personelle Situation der SG Flensburg-Handewitt verschärft sich vor der Auswärtspartie bei der MT Melsungen (Sonnabend, 20.30 Uhr). Wie der Tabellenführer der Handball-Bundesliga am Donnerstag mitteilte, mussten sich in Folge der dänischen EM-Qualifikationsspiele gegen Nordmazedonien zwei weitere SG-Profis in häusliche Quarantäne begeben. Wie am Ab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.