Handball : SG Flensburg-Handewitt sucht den Dialog mit der EHF

Corona-Fall in Szeged: Das Flensburger Champions-League-Spiel am Sonntag wurde abgesagt und für die SG gewertet.

Flensburg | Die Gestaltung des Wochenendes nahm bei der SG Flensburg-Handewitt einen ganz anderen Verlauf als geplant. Statt ins ferne Ungarn zu fliegen, konnten die Handballprofis am Sonntag an einem sportfreien Tag das schöne Wetter in der Fördestadt genießen. Der...

