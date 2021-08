Neue Trikots für Saison 21/22 : SG Flensburg-Handewitt mit der „Hölle Nord“ auf der Brust

Rot-blaue Silhouette der Flens-Arena ziert das neue Trikot der SG-Handballer.

von Jannik Schappert

07. August 2021, 09:00 Uhr

Flensburg | Traditionell präsentieren sich die Handballer der SG Flensburg-Handewitt in jeder Saison in einem neuen Look. Am Sonnabend stellt der Vizemeister das Heimtrikot für die Serie 2021/22 vor. Ständiger Begleiter der SG-Profis wird die Flens-Arena sein. Die rot-blaue Silhouette der „Hölle Nord“, in der zwischen Dezember 2017 und Juni 2021 bis zur bitteren Niederlage gegen die Füchse Berlin kein Bundesliga-Spiel verloren gegangen war, ziert die Brust der Handballer. Auswärts läuft die SG in weiß auf – erstmals am 8. September bei GWD Minden.

„Dieses Jahr wollen wir unseren Fans ein Trikot präsentieren, welches eine Art Heimatgefühl auslöst“, erklärt Jan von der Wehl, Leiter Marketing und Vertrieb. Außerdem neu: Die Wappen der Stadt Flensburg und der Gemeinde Handewitt am oberen Rücken.

Die Trikots sind am Sonnabend ab 10 Uhr im Fanshop in der Nikolaistraße 10 zu kaufen, außerdem bei Intersport.