Heimspiel gegen Hannover : SG Flensburg-Handewitt: Kleiner Kader, großes Herz

Der Tabellenzweite der Handball-Bundesliga empfängt am Sonntag die TSV Hannover-Burgdorf.

Flensburg | Da waren es nur noch sechs. Drei Heimspiele, drei Auswärtsspiele – dann fällt für die SG Flensburg-Handewitt der Vorhang in der Handball-Bundesliga. Soll dabei dann die vierte Meisterschaft der Vereinshistorie herausspringen, müssen am Sonntag (13.30 Uhr) die beiden Punkte in Flensburg bleiben, wenn die TSV Hannover-Burgdorf beim Tabellenzweiten gastie...

