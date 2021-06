Ersatz für Lasse Möller : SG Flensburg-Handewitt holt Aaron Mensing aus Holstebro

Der 23 Jahre alte dänische Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2023. Flensburgs Kader ist somit komplett.

Flensburg | Die SG Flensburg-Handewitt ist auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Lasse Möller in Dänemark fündig geworden. Von TTH Holstebro wechselt Rückraumspieler Aaron Mensing zum deutschen Handball-Vizemeister. Der 23-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2023. Mensing wurde in Sonderburg geboren. Bis zu seinem zwölften Lebensjahr spielte er in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.