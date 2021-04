Handball-Bundesliga : SG Flensburg-Handewitt gewinnt gegen DHfK Leipzig

Durch den 29:23-Sieg steht die SG wieder ganz oben in der Tabelle.

Die SG Flensburg-Handewitt hat die Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga souverän zurückerobert. Das Team von Trainer Maik Machulla setzte sich am Sonntagnachmittag gegen den SC DHfK Leipzig mit 29:23 (13:8) durch und zog damit wieder am Nordrivalen THW Kiel vorbei. Weiterlesen: SG Flensburg-Handewitt – Der Kader füllt sich wieder Die Kieler hatte...

