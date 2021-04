Heimspiel gegen Ludwigshafen : SG Flensburg-Handewitt: Eine runde Zahl lockt

Der Handball-Bundesligist will gegen Ludwigshafen zum 50. Mal in Folge zu Hause ungeschlagen bleiben.

Flensburg | Die SG Flensburg-Handewitt kann am Donnerstag einen weiteren historischen Meilenstein passieren. Das Heimspiel in der Handball-Bundesliga gegen die Eulen Ludwigshafen (19 Uhr) wäre das 50. in Folge ohne Niederlage, wenn alles nach Plan läuft. Stolz auf die Serie Normalerweise blickt Trainer Maik Machulla nüchtern auf solche Statistiken. Dieses Jubiläu...

