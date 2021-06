Handball-Bundesliga : SG Flensburg-Handewitt: Aufstehen statt Aufgeben

Nach dem Patzer zuhause gegen die Füchse Berlin will der Tabellenzweite am Sonntag in Nordhorn wieder siegen.

Flensburg | Es gab zwei Dinge zu klären nach der 29:33-Niederlage der SG Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin. „Es ist noch nicht zu Ende“, sagte Geschäftsführer Dierk Schmäschke. „Hier hat niemand etwas weggeworfen. Ich bin enttäuscht, kann aber auf nichts richtig böse sein. Ich habe ganz großen Respekt vor meiner Mannschaft“, sagte Trainer Maik Machulla. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.