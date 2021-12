Handball-Bundesliga : Sechster Sieg in Serie: SG Flensburg-Handewitt schlägt auch Lemgo

Lemgo fand zu selten ein Rezept, um sich gegen die spielstarken Gastgeber zu behaupten. So war schon zehn Minuten vor Schluss die Vorentscheidung gefallen.

Flensburg | Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat den sechsten Liga-Sieg in Serie gefeiert. Die Norddeutschen setzten sich am Donnerstag in der heimischen Arena mit 27:19(13:8) gegen Pokalsieger TBV Lemgo Lippe durch. Lasse Svan war mit fünf Toren bester Werfer der Gastgeber. Für die Lipper war Jonathan Carlsbogard sechsmal erfolgreich. Mit 22:6 Zählern...

