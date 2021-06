Handball-Bundesliga : Nospa wird Trikotsponsor bei der SG Flensburg-Handewitt

Geldinstitut engagiert sich für drei Jahre „in sehr erfreulichem Umfang“ beim Bundesliga-Tabellenführer.

Flensburg | Sportlich greift die SG Flensburg-Handewitt nach der dritten deutschen Handball-Meisterschaft in vier Jahren, abseits des Feldes wird eifrig am finanziellen Fundament für die Zukunft gearbeitet – die SG will und soll weiter im Konzert der Großen mitspielen. Am Montag präsentierte der Verein die Nord-Ostsee Sparkasse (Nospa) als Trikotsponsor. Die Bank ...

