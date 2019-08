Anzeige : Neu! SG-Magazin zur Saison 2019/2020 ab Donnerstag erhältlich

Zum ersten Bundesliga-Heimspiel der SG Flensburg-Handewitt ist das Magazin unter anderem in der Flens-Arena erhältlich.

von sh:z

27. August 2019, 15:21 Uhr

Flensburg | Fans der SG Flensburg-Handewitt aufgepasst: Pünktlich zum ersten Bundesliga-Heimspiel an diesem Donnerstag (29. August) gegen die Rhein-Neckar Löwen erscheint das SG-Magazin, das in Kooperation vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (sh:z) mit der SG und Hochzwei entstanden ist.

Auf 100 Seiten gibt es Hintergrundgeschichten, Porträts, Steckbriefe, einen Bundesliga-Check mit Tobias Karlsson und noch mehr zu lesen.

Das SG-Magazin ist am Donnerstag in der Flens-Arena kostenlos sowie in den sh:z-Geschäftsstellen gegen eine Schutzgebühr in Höhe von 4,90 Euro erhältlich.