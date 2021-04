SG Flensburg-Handewitt : Mit frischen Beinen und klarem Kopf nach Magdeburg

Der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga gastiert am Ostersonntag beim Tabellenzweiten.

Flensburg | Frohe Ostern! Das wünschen sich die Handballer der SG Flensburg-Handewitt in Form zweier Punkte bei ihrem Versuch, endlich mal wieder einen sportlichen Feiertag in der Festung Getec Arena zu erleben. Am Ostersonntag (13.30 Uhr) muss der Tabellenführer der Handball-Bundesliga (34:4 Punkte) zum Spitzenspiel beim Tabellenzweiten SC Magdeburg (34:10) antre...

