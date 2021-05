SG Flensburg-Handewitt : Maik Machulla will Punktverlust abhaken – und lobt sein Team

Der SG-Trainer führte Einzelgespräche, um seine Spieler in die Spur zu bringen. SG trifft am Sonnabend auf Wetzlar.

Flensburg | Von bisher 26 Spielen in dieser Saison der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt nur eines verloren – und dennoch hat sie es derzeit nicht mehr in der eigenen Hand, die Meisterschaft zu gewinnen. „Das zeigt nur, auf welchem Niveau wir unterwegs sind“, sagt Trainer Maik Machulla. Nach dem 28:28 in Göppingen und vor dem Heimspiel am Sonnaben...

