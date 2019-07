Jacob Cement Cup 2019 : Livestream: SG Flensburg-Handewitt verabschiedet Tobias Karlsson

Der langjährige Kapitän der SG wird am 10. August mit einer der Handball-Gala in der Flens-Arena gefeiert.

von Jan Wrege

19. Juli 2019, 09:51 Uhr

Flensburg | Das traditionelle Spiel um den Jacob Cement Cup steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Abschieds für Tobias Karlsson. Der langjährige Kapitän der SG Flensburg-Handewitt steht am Samstag, 10. August, im Mittelpunkt einer Handball-Gala in der Flens-Arena, bei der er mit einem All-Star-Team gegen das aktuelle SG-Team antritt.

Viele Handball-Größen wie Ljubomir Vranjes, Anders Eggert, Thomas Mogensen, Lars Kaufmann, Mattias Andersson oder Ahmed Elahmar kommen nach Flensburg. Das Ereignis ist im Livestream auf shz.de zu verfolgen.

Die Partie beginnt um 16 Uhr, der Stream auf shz.de/live um 15.45 Uhr.