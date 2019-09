Inside SG Flensburg-Handewitt : Lasse Svan: „Leidenschaft der jungen Spieler ist ansteckend“

Der neue Kapitän möchte von seinem Wissen möglichst viel an die Youngster weitergeben – bekommt aber auch viel zurück.

Avatar_shz von Anja Werner

23. September 2019, 17:34 Uhr

flensburg | Ein Moment für die Ewigkeit: Eine Schiffssirene ertönt, als Tobias Karlsson nach seinem Abschiedsspiel im August als SG-Kapitän von Bord und das letzte Mal als Spieler aus der Flens-Arena geht. Wenige Minuten vor dem Abpfiff hat der große Schwede seine Kapitänsbinde Lasse Svan über den Arm gestreift – seinem engen Freund, langjährigen Nachbarn in Handewitt und auf den Auswärtstouren auch in den Hotels.

Besondere Verantwortung

„Ich wusste, was geplant war. Aber auf die Gefühle, die dieser Moment auslöste, konnte ich mich nicht vorbereiten“, sagt der Däne, der sich selbst als „sehr emotional“ bezeichnet. Genau in diesem Moment wird Lasse Svan bewusst, „dass Tobias nun als Spieler wirklich für immer geht, dass einer der besten Freunde, mit dem ich zehn Jahre lang fast jeden Tag verbracht habe, nicht mehr da ist.“

Geblieben ist eine besondere Verantwortung, die des Mannschaftskapitäns. Der Nationalspieler sagt:

Als erstes habe ich mit meiner Frau Sara darüber gesprochen, ob ich das machen soll. Denn gerade durch die Nähe zu Tobias wussten wir genau, was es bedeutet, Kapitän zu sein. Lasse Svan

Nämlich noch mehr Termine, eine noch stärkere Vermischung zwischen Beruf und Privatleben, mehr Zeit und deutlich mehr Energie. „Es ist aber nicht zu viel“, betont Lasse Svan. Der notwendige zusätzliche Energieschub kommt durch mehr Zeit für sich, durch zusätzliche Pausen zuhause. „Es ist großartig, wie meine Frau mir das ermöglicht“, sagt der zweifache Vater.

Natürlich sei aber auch die Zeit mit den Kindern ein großer Gewinn und ein wunderbarer Ausgleich, eine andere Art der Fokussierung. „Meine Frau war gerade für ein langes Wochenende in Berlin. Es hat so viel Spaß gebracht, auch mal ein paar Tage allein mit den Kindern zu sein und das hinzubekommen“, schwärmt der Familienmensch. Dies sei mit Blick auf den Spiel- und Reiseplan aber nur selten möglich.

Stressige Reisen

Dass sich die Spieler im Bus und in den Hotels erholen können, sei ein Irrglaube. „Reisen – oft auch über Nacht – ist anstrengend, und im Hotelzimmer ist man auch nicht allein. Wir kommen nach Auswärtstouren daher nicht erholt, sondern meist ziemlich kaputt wieder in Handewitt an“, sagt der 36-Jährige.

Seine abgeschlossene Ausbildung zum Mentaltrainer hilft dem Dänen mit jedem Jahr mehr, Stress zu kompensieren und sich zu fokussieren, beides kommt ihm nun auch als Kapitän zu Gute:

Ich habe über viele Jahre gelernt, meine Grenzen zu erkennen und die für mich richtigen Werkzeuge einzusetzen, falls ich an diese Grenzen stoße. Lasse Svan

Daher sei er bereit, die SG nun stärker als jeder andere Spieler öffentlich zu repräsentieren, und vor allem jederzeit ansprechbar für alle Spieler zu sein. Probleme zu sortieren, zu sehen, was ohne den Trainer lösbar ist, um Maik Machulla zu entlasten – so versteht Lasse Svan seine Rolle. „Für die Jungs möchte ich dabei unverändert der Spieler Lasse sein, das Kapitänsamt soll keine Distanz schaffen – im Gegenteil.“

Jugend als Stärke

Profi-Handball sieht der Däne als Ausbildung, die erst mit dem letzten Spiel endet. „Es ist so spannend und ich freue mich sehr darüber, dass ich zum Ende dieser Ausbildung an die jüngeren Spieler nun möglichst viel weitergeben kann“, sagt der passionierte Golfspieler. Junge Spieler, die technisch und auch in ihrer Persönlichkeit schon sehr weit seien, nennt Lasse Svan als eine der ganz großen Stärken der SG.

Mit zwei von ihnen, dem schwedischen Spielmacher Jim Gottfridsson und dem norwegischen Rückraumspieler Magnus Röd, hat er einen Mannschaftsrat gegründet, der sich regelmäßig trifft. „Von diesen jungen Spielern, die für den Handball brennen, bekomme ich auch viel zurück. Ihre Leidenschaft ist ansteckend“, sagt der Rechtsaußen.

Hat er sich auch mal überlegt, zu einem anderen Verein zu gehen, nachdem die guten Freunde Anders Eggert, Thomas Mogensen und nun auch Tobias Karlsson die SG verlassen haben? „Ja, doch immer blieb nur die Antwort: Bleiben! Ich fühle mich hier unbeschreiblich wohl, kann bei einem Top-Club auf einem Top-Niveau spielen. Die SG ist zu einem großen Teil meines Lebens geworden“, sagt Lasse Svan.

Sein Vertrag läuft bis Sommer 2022. Dann wären es 14 Jahre in Flensburg: