SG Flensburg-Handewitt : Lasse Möller: „Ich weiß, dass ich zurückkomme“

Der Pechvogel des Handball-Bundesligisten ist nach einem Knorpelschaden vom Comeback überzeugt.

Flensburg | Für Lasse Möller gab es im März zwei Möglichkeiten: Den Kopf in den Sand stecken oder positiv nach vorne schauen – der Däne entschied sich für Letzteres, auch wenn es ihm schwer fiel. „Das waren harte Tage. Aber so ist das Leben manchmal“, sagt der Handballer der SG Flensburg-Handewitt, dessen Karriere vor fünf Monaten plötzlich am seidenen Faden hing....

