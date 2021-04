SG Flensburg-Handewitt : Lasse Möller am Knie operiert

Dem Handballprofi steht eine weitere Operation bevor. Wie lange der 24-Jährige ausfällt, ist ungewiss.

Flensburg | Daumendrücken auf der Tribüne statt Torewerfen auf dem Platte: Wenn die SG Flensburg-Handewitt am Donnerstagabend (19 Uhr) gegen die Eulen Ludwigshafen zum 50. Mal in Folge ungeschlagen in einem Bundesliga-Heimspiel bleiben möchte, wird Lasse Möller wieder nur eine Zuschauerrolle übernehmen können. Der dänische Handball-Nationalspieler ist mit einem K...

