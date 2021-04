Handball-Champions-League : Kampflos ins Viertelfinale: SG Flensburg-Handewitt spielt nicht gegen Zagreb

Der Europäische Handballverband hat die für Mittwoch und Donnerstag geplanten Achtelfinal-Partien am Dienstag abgesagt.

Flensburg | Statt höchster Belastung gibt es extra Zeit zur Regeneration und zur Vorbereitung auf die nächste Aufgabe in der Handball-Bundesliga gegen Leipzig: Der Doppelspieltag für die SG Flensburg-Handewitt in der Champions League fällt aus. Die EHF hat die für Mittwoch und Donnerstag in der Flens-Arena geplanten Achtelfinalpartien zwischen der SG und HC Zagreb...

