SG in der Champions League : Johannessen wirft Flensburgs Handballer zum Sieg in Brest

Trotz diverser Ausfälle fand die SG Flensburg-Handewitt gut ins Spiel und siegte zum siebten Mal.

Brest/Flensburg | Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den siebten Sieg in der Champions League gefeiert. Durch das 28:26 (14:15) am Donnerstag beim HC Brest in Belarus übernahmen die Norddeutschen mit 15:3 Punkten die Tabellenführung in der Gruppe A. Göran Sög...

