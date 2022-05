Handball-Bundesliga : Im Liveticker: SG Flensburg-Handewitt zu Gast bei TVB 1898 Stuttgart

Die Flensburger wollen nach dem verlorenen Derby und dem Aus in der Handball-Champions-League wieder einen Erfolg einfahren. Verfolgen Sie das SG-Auswärtsspiel ab 19.05 Uhr im Liveticker auf shz.de.

Stuttgart | Einen Startplatz in der European League hat die SG Flensburg-Handewitt so oder so sicher. „Aber wir sind es uns und unseren Fans schuldig, es ordentlich zu Ende zu bringen“, meint SG-Co-Trainer Mark Bult vor der Partie beim TVB Stuttgart am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky). CL-Aus und verlorenes Derby Erst das Champions-League-Aus in Barcelona, am Sonntag d...

