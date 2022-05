Handball-Bundesliga : Im Liveticker: SG Flensburg-Handewitt zu Gast bei TSV Hannover-Burgdorf

Die Flensburger wollen bei ihrem Auswärtsauftritt in Niedersachsen wieder punkten, um den Anschluss an den THW Kiel zu halten. Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 16.05 Uhr im Liveticker auf shz.de

Hannover | Am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) geht es für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.