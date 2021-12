Handball-Bundesliga : Im Liveticker: SG Flensburg-Handewitt gegen MT Melsungen

Vierter gegen Sechster: Die SG Flensburg-Handewitt trifft am Mittwoch auf MT Melsungen, Anpfiff ist um 19.05 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel bei uns im Liveticker.

Flensburg | Der Direktvergleich ist eindeutig: Von 32 Spielen gegen MT Melsungen konnte die SG Flensburg-Handewitt bislang 27 gewinnen. Doch in diesem Jahr sind die Teams Tabellennachbarn. Verfolgen Sie das Bundesliga-Spiel, das am Mittwoch am 19.05 Uhr angepfiffen wird, hier im Liveticker. SG Flensburg-Handewitt gegen MT Melsungen ...

