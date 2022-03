Im Liveticker : Handball-Bundesliga: SG Flensburg-Handewitt zu Gast bei DHfK Leipzig

Die Flensburger wollen nach dem Dämpfer gegen Minden unbedingt wieder einen Erfolg in der Liga einfahren. Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 16 Uhr bei uns im Liveticker.

Leipzig | In einem Sondertrikot mit einer Friedensbotschaft bestreitet Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig am Sonntag die Partie gegen die SG Flensburg-Handewitt. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, will das Team damit seine Solidarität mit den Opfern kriegerischer Handlungen zum Ausdruck bringen und gleichzeitig einen eindringlichen Appell für ein friedli...

