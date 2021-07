Handball-Bundesliga : Führung der SG Flensburg-Handewitt stellt sich neu auf

Früherer Weltklasse-Spieler Holger Glandorf tritt 2022 die Nachfolge von Dierk Schmäschke als Geschäftsführer an

Flensburg | Die SG Flensburg-Handewitt hat eine wichtige Entscheidung getroffen. Der frühere Weltklasse-Handballer Holger Glandorf wird am 1. Juli 2022 Geschäftsführer beim deutschen Vizemeister. Der 38-Jährige tritt die Nachfolge von Dierk Schmäschke (63) an, der dann ins neu geschaffene Amt des Präsidenten in der SG Flensburg-Handewitt Handball-Bundesliga GmbH &...

