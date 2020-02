sh:z-Podcast "Hölle Nord" : Folge 3: Wie entwickelt sich die Handball-Nachwuchsarbeit in Flensburg?

Vor dem 6. Tag der Youngster sind Trainer Michael Jacobsen und Akademie-Chef Lewe Volquardsen zu Gast im Podcaststudio.

14. Februar 2020, 18:23 Uhr

Flensburg | Kennt ihr den noch? Jannek Klein verließ die SG Flensburg-Handewitt nach der Jugend und ging für ein Jahr nach Barcelona. Inzwischen spielt er bei den Eulen Ludwigshafen. Nun kehrt der 20-Jährige in die Hölle Nord zurück. Zwar nicht in die Flens-Arena, aber für ein kurzes Gespräch in den sh:z-Handball-Podcast "Hölle Nord".

Das Thema der dritten Folge: die Nachwuchsarbeit in Flensburg. Der Anlass: Der 6. Tag der Youngster steht vor der Tür. Am Freitag begibt sich der Handball-Nachwuchs aus dem Raum Flensburg auf die Spuren der Profis.

Zu Gast im Studio sind zudem A-Jugend-Meistertrainer Michael Jacobsen und Akademie-Geschäftsführer Lewe Volquardsen.

Nachwuchsarbeit in Flensburg: Was findet Ihr gut oder schlecht? Welchen Spieler würdet Ihr gerne im SG-Profi-Kader sehen? Oder habt ihr Fragen an Jannek Klein?

Der „Hölle Nord“-Podcast des sh:z

Michael Staudt

Was ist ein Podcast? Der Begriff Podcast setzt sich zusammen aus den beiden Wörtern iPod (MP3-Player von Apple) und Broadcast (Rundfunk). Es handelt sich um eine Reihe von Audio-Dateien, die auf Abruf („on demand“) aus dem Internet heruntergeladen werden können. Neben vielen unabhängigen Anbietern bringen auch immer mehr Zeitungsverlage eigene Podcasts heraus. Jeder vierte Deutsche hört inzwischen regelmäßig Podcasts, und es werden immer mehr. Was bietet der „Hölle Nord“-Podcast? Die volle Portion SG Flensburg-Handewitt: Aktuelles Geschehen, Hintergründe und Geschichten rund um Deutschlands nördlichsten Handball-Bundesligisten. Wann und wo kann ich den „Hölle Nord“-Podcast hören? Jederzeit. Die neuste Folge gibt es immer Dienstagabend auf shz.de/hoelle-nord, zudem auf Spotify, Apple Podcast, Deezer und Co. – einfach in der Suchfunktion „Hölle Nord“ eingeben.

