sh:z-Handball-Podcast : Folge 2: SG-Kapitän Lasse Svan kommt ins „Hölle Nord“-Studio

Avatar_shz von Anna Rüb

09. Februar 2020, 14:00 Uhr

Flensburg | Auch sein Handball-Herz schlägt blau-weiß-rot. Der Däne Lasse Svan spielt seit 2008 bei der SG Flensburg-Handewitt. Seit Anfang dieser Saison führt der Rechtsaußen die Mannschaft als Kapitän an. Die Auswärtsfahrt nach Düsseldorf und Zagreb trat er wegen einer Verletzung nicht an. In die „Hölle Nord“ kehrt er nun frühzeitig zurück – aber nicht in die Flens-Arena, sondern ins sh:z-Podcast-Studio.

Gemeinsam mit Sportchef Jürgen Muhl und Sportredakteur Jannik Schappert spielt er eine Runde Dart und schnackt unter anderem über die Saison, seine Aufgabe als Mannschaftsführer und seine Auffassung von Vereinstreue.

Schick' uns deine Fragen an Lasse Svan

Was wollt ihr von Lasse Svan wissen? Stellt uns eure Fragen! Mit ein bisschen Glück werden sie am Dienstag beantwortet.

Schick' uns deine Fragen an:

Instagram: @shz.de

Facebook: @shz.de

Oder schicke uns einfach eine E-Mail mit dem Stichwort "Hölle Nord" an: audio@shz.de

In der ersten Folge waren Magnus Röd und Dierk Schmäschke zu Gast in der "Hölle Nord".