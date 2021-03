Nordderby gegen den THW Kiel : Flensburgs Trainer Maik Machulla: „Verdammt wichtig, dass wir spielen“

Auch mit schmaler Besetzung will die SG Flensburg-Handewitt das Nordderby angehen.

Flensburg | Wenn es nach Maik Machulla geht, soll das Derby in der Handball-Bundesliga zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel am Sonnabend (18.05 Uhr) stattfinden – komme, was da wolle. „Wir freuen uns darauf. Es ist verdammt wichtig, dass wir spielen. Wir werden das Beste daraus machen“, sagt der SG-Trainer. Wie viele Spieler er in vier Tagen auf da...

