Bundesliga : Flensburger Handballer mit 26:15-Heimsieg über Göppingen

Heimauftakt nach Maß für den Meister aus Flensburg gegen harmlose Göppinger.

von dpa

30. August 2018, 20:43 Uhr

Flensburg | Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben nach dem Auftaktsieg in Minden auch das erste Bundesliga-Heimspiel der Saison gewonnen. Der Meister setzte sich am Donnerstag 26:15 (13:5) gegen Frisch Auf Göppingen durch. Bester Werfer der Norddeutschen war Hampus Wanne mit fünf Treffern. Für Göppingen erzielte Sebastian Heymann drei Tore.

Die Gäste aus Schwaben waren auch der letzte Gegner in der abgelaufenen Saison. Doch anders als im Juni, als sich die Norddeutschen gegen ersatzgeschwächte Göppinger mit einem 22:20 zur zweiten Meisterschaft krampften, hatte die Mannschaft von SG-Coach Maik Machulla keine Probleme. Zu harmlos präsentierten sich Frisch Auf vor allem im Angriff. „Wir müssen nur dieses Scheiß-Tor treffen“, forderte Göppingens Trainer Hartmut Mayerhoffer während einer Auszeit im ersten Spielabschnitt. Die Worte fruchteten jedoch nicht. Zwischen der 18. und der 30. Minute erzielten seine Spieler nur einen Treffer.

So war bereits beim Pausenstand von 13:5 die Vorentscheidung gefallen. Ganz stark agierte Flensburgs Schlussmann Benjamin Buric. In den kommenden Tagen stehen für die SG zwei Topspiele auf dem Programm. Erst geht es am Dienstag auswärts zu den Füchsen Berlin, dann steigt am 8. September vor heimischem Publikum das 98. Schleswig-Holstein-Derby gegen den THW Kiel.