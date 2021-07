SG Flensburg-Handewitt : Erstes Nordderby der neuen Saison am 19. September in Kiel

Am dritten Spieltag der Handball-Bundesliga gastiert der Vizemeister aus Flensburg beim Titelverteidiger.

Flensburg | Das erste Nordderby in dieser Saison zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt steigt am 19. September um 13.40 Uhr in der Kieler Arena, wenn der dritte Spieltag der Handball-Bundesliga auf dem Programm steht. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die HBL am Freitag veröffentlichte. Der Meister aus Kiel startet am 8. September mit einem Hei...

